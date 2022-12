Prazos de IMI e IUC que terminassem a 30 de novembro prolongados até sexta-feira

Os prazos para o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do Imposto Único de Circulação (IUC) que terminassem a 30 de novembro foram prolongados até sexta-feira, devido aos problemas informáticos verificados no Portal das Finanças, foi anunciado.