"Queremos garantir um maior crescimento do setor e, para isso, precisamos de maior investimento público e privado", disse o secretário de Estado, na abertura da Porto Maritime Week, citado em comunicado, salientando que aumentar o prazo máximo das concessões para 75 anos irá "permitir que os privados possam recuperar o investimento realizado nos terminais".

Segundo Hugo Espírito Santo, todas as administrações portuárias vão apresentar à tutela um plano de investimentos sustentado na nova estratégia para os portos nacionais, cujo decreto-lei será publicado em breve.

Cada local terá um foco, adiantou, sendo que em Leixões será o "aumento da capacidade da carga contentorizada, em Aveiro será ao nível da expansão geográfica, na Figueira da Foz a procura de novas oportunidades de negócio, em Lisboa a expansão da simbiose entre porto e cidade, em Setúbal o aumento do potencial do porto através de um plano de investimentos mais agressivo e, finalmente, em Sines, a expansão do terminal de contentores", de acordo com um comunicado enviado pela Porto Maritime Week.

