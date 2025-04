"Sobre os alicerces da independência económica, o importante é que cada um de nós faça a sua parte, na machamba [campos de cultivo], no trabalho, na barraca, na empresa, em todos os locais onde nós nos encontramos, duplicando o seu esforço e dedicação no seu local de trabalho e na sua área de atuação", pediu Chapo, ao discursar no lançamento da chama da unidade nacional, que contará com uma marcha que parte hoje do distrito de Nangade, em Cabo Delgado, no norte, percorrendo todo o país até chegar a Maputo, em 25 de junho.

De acordo com o chefe do Estado, que está em Cabo Delgado para a efetivação do plano, o Governo vai garantir políticas públicas que vão tornar mais "viáveis" os investimentos nacionais e estrangeiros.

"Vão tornar mais viável o ambiente de negócios, mais empregos, mais renda para o nosso povo, mais habitação para a nossa população, principalmente para a nossa juventude, mais infraestruturas públicas e privadas, mais água, mais educação de qualidade e em quantidade, mais saúde, maior produção, tendo sempre em atenção a nossa juventude e o nosso povo, que é o ponto da nossa partida e de nossa chegada", explicou.

Para Chapo, a tocha da unidade nacional que hoje sai de Cabo Delgado representa, entre outros, um apelo à unidade nacional, para que esta autonomia seja alcançada.

"Com a marcha da chama da unidade, queremos apelar a todos moçambicanos para nos unirmos na grande missão que assumimos neste quinquénio, para que a implantação dos alicerces da nossa independência económica seja uma realidade e que seja o trabalho de cada um de nós através do Governo que estamos a liderar, como forma de conferir maior significado à nossa independência política", acrescentou o chefe de Estado.

Segundo informação da presidência da República, "ao longo do seu trajeto, a tocha da chama será passada de mão em mão, atravessando todas as províncias do país, num gesto carregado de simbolismo e de profundo significado patriótico" estando prevista a sua chegada ao Estádio da Machava, em Maputo, em 25 de junho, data em que se assinalam os 50 anos da independência moçambicana.

O evento de hoje em Cabo Delgado serviu ainda para a abertura das comemorações alusivas ao dia da mulher moçambicana, feriado nacional, celebradas em memória de Josina Machel, heroína na luta de libertação nacional e primeira esposa de Samora, primeiro Presidente de Moçambique.

LYCE (PVJ) // ANP

Lusa/Fim