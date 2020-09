"As duas partes debruçaram-se sobre a evolução do projeto e congratularam-se com os progressos", refere nota da presidência, após uma audiência concedida, hoje, em Maputo, pelo chefe de Estado a uma delegação da Total.

"A liderança da Total reafirmou o seu pleno empenho em continuar a executar o projeto em conformidade com o programa e as metas previstas", ou seja, início de exploração da Área 1 da bacia do Rovuma, ao largo da província de Cabo Delgado, em 2024.