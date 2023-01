O chefe de Estado guineense deu estas indicações num encontro hoje em Bissau com os anciões da região de Gabú, no leste do país, para apresentação de cumprimentos de novo ano.

Umaro Sissoco Embaló disse já ter dado orientações ao Governo no sentido de a prática acabar em todo o território guineense.

"Chamei o primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro e disse-lhes que a prática tem de acabar. O ministro do Interior e o ministro das Finanças já têm orientações no sentido de acabarem com essas restrições de circulação", das pessoas, observou Embaló.

O chefe de Estado guineense frisou não fazer sentido que haja "muitos postos de controlo" nas estradas do país.

"Estes postos de controlo acabaram. Quem entrar na nossa fronteira não pode ser perturbado a cada dez quilómetros, descer do carro, não. Se a pessoa fizer algo de errado terá de ser chamada e depois a responder na justiça", declarou Sissoco Embaló.

O Presidente guineense salientou que o país não está em guerra pelo que, disse, não faz sentido ter tantos postos de controlo.

