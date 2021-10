Para o governador de Bolama e Ilhas Bijagós, Quintino Rodrigues, o apoio de Umaro Sissoco Embaló vem colmatar uma falta que os habitantes das ilhas de Carache, Caravela e Nago tinham "desde sempre".

"Nunca existiu uma embarcação de carreira que servisse de transporte para as populações destas três ilhas com o resto do país. As viagens eram feitas através de pirogas dos pescadores que passam por aquelas ilhas", explicou à Lusa Quintino Rodrigues.

O governador salientou o gesto de Umaro Sissoco Embaló na "diminuição dos riscos de viagem" para os habitantes das três ilhas, de cada vez que tentam viajar para outras localidades.

No passado dia 18 de maio, seis habitantes da ilha de Caravela, que seguiam numa piroga de pesca, morreram afogados quando tentavam atravessar para a ilha de Unhocome, onde iriam cultivar arroz. A partir daquele naufrágio, os habitantes pediram apoio às autoridades guineenses.

O presidente guineense disponibilizou na altura 13,5 milhões de francos CFA (cerca de 20,5 mil euros) para a construção de uma piroga de 80 lugares que hoje entregou em Bissau aos habitantes de Caravela, mas o governador anunciou que irá servir para outras ilhas.

No seu discurso, Sissoco Embaló afirmou que, se pudesse, dava um barco aos habitantes das ilhas, mas acredita que um dia vai conseguir aquele meio de transporte para ajudar "pessoas que há cinquenta anos estão sem nada".

A piroga, a ser gerida pela população, deve iniciar o transporte de pessoas e cargas no próximo mês de novembro.

