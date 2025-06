"Assumo a presidência do Mercosul a 06 de junho, por seis meses. Quero dizer-lhe que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a UE. Por isso, caro Macron, abra um pouco o seu coração para esta possibilidade de concluir este acordo", disse Lula da Silva numa conferência de imprensa conjunta no Palácio do Eliseu, em Paris.

Segundo o Presidente brasileiro, o acordo será "a melhor resposta" dos dois países perante o "contexto de incerteza criado pelo regresso do unilateralismo e do protecionismo tarifário", porém Paris opõe-se à forma atual do texto, algo que foi reiterado pelo Presidente francês.

MYCO // JMC

Lusa/Fim