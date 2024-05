Numa mensagem no âmbito do 1.º de Maio, o Dia do Trabalhador, José Maria Neves defendeu que vale a pena, em "sede de diálogo social, todos os parceiros procurarem encontrar as melhores soluções", para assim poder "responder às reivindicações justas dos diferentes grupos profissionais".

"Valeria a pena, também em Cabo Verde, que os parceiros sociais, através de um diálogo produtivo, estabelecessem um pacto para o crescimento e o emprego", defendeu ainda.

Para o chefe de Estado cabo-verdiano, só com mais produtividade, competitividade e crescimento, o país poderá gerar mais empregos, aumentar os salários e garantir mais rendimentos aos trabalhadores cabo-verdianos.

"É importante que haja disponibilidade de todos para esse diálogo construtivo, no sentido de construirmos os consensos que são necessários não só para melhorarmos os índices de crescimento da economia cabo-verdiana, mas também melhorarmos substancialmente os rendimentos e a qualidade de vida de todos", sublinhou.

Admitiu ainda que muitas empresas em Cabo Verde passam por "tremendas dificuldades", particularmente após a pandemia da covid-19 e reconheceu que houve mais despedimentos, desemprego, perda de rendimentos e mais dificuldades para os trabalhadores e as suas famílias.

"Vale a pena trabalhar para a construção de um Cabo Verde melhor, mais moderno, mais próspero, mais justo e mais inclusivo, sobretudo com muito mais oportunidades para todos os trabalhadores", concluiu.

