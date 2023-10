"É cuidadoso 1,5%. Se for assim, é cuidadoso para não correr riscos", assumiu o chefe de Estado aos jornalistas no final da 18.ª reunião do Grupo de Arraiolos que decorreu hoje, numa unidade hoteleira no Porto.

O chefe de Estado assumiu não conhecer os números em pormenor, mas apenas as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2024 que o Governo de António Costa apresentou hoje aos partidos.

Segundo o ECO, o Governo está a construir o Orçamento do Estado (OE) para 2024 tendo por base uma previsão de crescimento económico de 1,5% em 2024.

"Eu tenho estado fechado hoje [na reunião do Grupo de Arraiolos], portanto, seria uma temeridade estar agora a dizer é 1,5%, não é 1,5%. O que eu posso dizer é que recebi o senhor Governador do Banco de Portugal há três dias e aquilo que ele disse é que a conjuntura internacional está ainda muito indefinida", explicou.

E essa indefinição significa perceber se, até ao final do ano, a Europa sai "do não crescimento em que está agora", disse o Presidente da República, recordando que países fundamentais europeus não estão a crescer, nomeadamente, a Alemanha.

E acrescentou: "Se começar a sair quer dizer que facilita o nosso crescimento que desceu do primeiro trimestre para o segundo trimestre, se não sair dificulta o nosso crescimento".

Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a previsão que é feita para o ano que vem é "um cálculo com cuidado".

"Porque, quer dizer, é menos do que tivemos, por exemplo, não digo já o ano passado, mas no primeiro trimestre, em que tivemos mais 2%, mas é mais do que não haver crescimento nenhum, portanto, provavelmente quer dizer o seguinte, apresentar um cálculo conservador à espera que a Europa cresça", referiu.

