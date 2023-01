"Há reformas importantes que teremos de considerar e que resultam das opções já estabelecidas no programa do Governo. Neste momento, Cabo Verde, felizmente, tem todas as condições de governabilidade. Temos um Governo com maioria absoluta, um Governo com a confiança do parlamento e, portanto, um Governo que tem todas as condições de governabilidade em todas as possibilidades de realizar as profundas reformas estruturais que são necessárias", afirmou o chefe de Estado.

José Maria Neves recebeu esta manhã, no Palácio Presidencial, na Praia, os tradicionais cumprimentos de Ano Novo do Governo, liderado pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que ouviu do Presidente da República a prioridade da reforma do Estado e da Administração Pública, desde logo ao nível da Previdência Social.

"É fundamental, senhor primeiro-ministro, que pensemos na questão da Previdência Social a nível do país, com ganhos evidentes para o Estado e para a Administração Pública cabo-verdiana. Os funcionários até 2005 não têm um fundo de pensões e os custos são diretamente inscritos nas despesas de pessoal da Administração Pública cabo-verdiana", recordou.

"Ao conseguirmos negociar a constituição de um fundo de pensões para os funcionários públicos até 2005 estaremos a libertar milhões de escudos para melhorar as condições de trabalho daqueles que permanecem na Administração Pública, mas também para novos recrutamentos, tanto a nível de municípios como a nível do governo central", apontou.

O chefe de Estado salientou que, quando se refere "à qualidade das despesas públicas", está a falar "precisamente a essas mudanças, a essas alterações que podem ser estruturais e profundas, que podem liberar recursos para investimentos em outras áreas importantes e fundamentais para o desenvolvimento do país".

A "problemática da descentralização", destacou o Presidente, é "outro pilar importante da reforma do Estado", necessária, por exemplo, para "melhorar o financiamento dos municípios e para aumentar a participação dos municípios nas receitas do Estado".

"Precisamos acelerar e ser mais ousados no domínio da descentralização", defendeu.

Sobre as Forças Armadas, José Maria Neves assumiu que é necessário pensar no seu futuro.

"De que Forças Armadas para Cabo Verde, nestes tempos de hoje, quando temos desafios enormes, internos, em termos de segurança e que pilares para o desenvolvimento de umas Forças Armadas adequadas a um país onde há paz, onde há tranquilidade e onde o seu poder de influência no plano internacional, resulta essencialmente do seu 'soft power' e não do seu 'hard power', em relação ao qual não temos possibilidades de ter o poder suficiente de influência", afirmou.

Na lista de mensagens que deixou ao Governo para 2023,José Maria Neves também afirmou ser "fundamental" o país ter uma "comunicação social pública mais vigorosa, mais autónoma".

"Há áreas onde há claramente regressões. É o caso da televisão pública, onde há uma forte regressão em termos de qualidade, em termos de desempenho e em termos de prestação do serviço público de comunicação social. E, portanto, a reforma do Estado e da administração pública tendo em conta todos esses pilares é fundamental para internamente, respondermos a alguns desafios que se colocam com esta crise", acrescentou.

José Maria Neves, antigo primeiro-ministro (2001 a 2016), eleito Presidente da República em outubro de 2021, elogiou também o Governo pela gestão da crise provocada pela pandemia de covid-19.

"Queria felicitar o Governo pelo esforço feito para fazer face a esta situação muito difícil. Fizemos, sim, um bom combate à pandemia. As medidas que foram tomadas pelo Governo permitiram mobilizar os cabo-verdianos e mobilizar a comunidade internacional, mobilizar a diáspora, no sentido de que, juntos, enfrentássemos os urgentes desafios que se colocaram ao país. E Cabo Verde hoje, em muitos fóruns internacionais, é destacado como um país que conseguiu fazer um bom combate à pandemia e também fez um esforço interno no sentido de tomar medidas para mitigar os efeitos desta crise", disse.

No atual contexto de "policrise", nomeadamente face às consequências da guerra na Ucrânia, José Maria Neves afirmou que está em "processo de formação uma nova ordem mundial" e que "Cabo Verde deve procurar acompanhar e adaptar-se com muita inteligência e pragmatismo".

"E podemos também, com a mesma inteligência, o mesmo pragmatismo, aproveitar as oportunidades que esta crise nos proporciona", advogou.

"Registo com muita satisfação a vontade e determinação do Governo em gerir esta situação e dar a melhor resposta a Cabo Verde. Isto conforta-me enquanto Presidente da República e acho também, senhor primeiro-ministro, que conforta todas as cabo-verdianas e cabo-verdianos, termos essa mensagem de confiança e de busca de soluções para que todas as mulheres e todos os cabo-verdianos possam viver muito melhor", concluiu.

