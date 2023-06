João Lourenço, que falava no final da visita oficial do Presidente da República Árabe do Egito, deu conta que El-Sisi aceitou o convite para participar nas celebrações dos 50 anos de independência de Angola, em 2025.

Falando ao lado do chefe de Estado egípcio, o Presidente angolano enalteceu a presença do homólogo, no âmbito do reforço das relações bilaterais.

"Um gesto que nós agradecemos e que significa dizer que as relações entre Angola e o Egito são tidas na mais alta consideração, quer pela parte egípcia e consequentemente também pela parte angolana", disse.

Delegações ministeriais angolanas e egípcias reuniram-se no Palácio Presidencial, ocasião em passaram em revista e traçaram ações para o reforço da cooperação em vários domínios.

Segundo João Lourenço, foram identificadas áreas de interesse recíproco, onde as partes gostariam de ver o investimento incrementado, nomeadamente a agropecuária, o turismo, a indústria farmacêutica, a defesa, tecnologias de informação e cibersegurança.

"São esses alguns dos domínios em que existe o interesse recíproco em reforçarmos a nossa cooperação económica, igualmente identificamos o setor das águas, o setor das obras públicas, para a construção de infraestruturas públicas", salientou.

A situação da segurança em África, nomeadamente os conflitos no corno do continente, em Moçambique, na República Democrática do Congo, na região do Sahel e no Sudão também nortearam o diálogo entre Lourenço e El-Sisi.

"E ambos defendemos a necessidade de trabalharem, quer a Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, da qual o Sudão é membro, quer a Liga Árabe, onde o Sudão e o Egito são membros, de forma coordenada no sentido de vermos se encontramos as melhores soluções para a busca da paz definitiva no Sudão", realçou João Lourenço.

O chefe de Estado angolano defendeu também, na sua intervenção, a necessidade de todos os países que fazem parte do corredor do rio Nilo (Egito, Sudão e Etiópia) partilharem dos recursos que daí advêm, sobretudo da água.

"E este rio não pode ser razão de conflito, mas de união entre os três países, e se haver mal-entendido há toda a necessidade de conversarem e encontrar a forma de todos se beneficiarem deste bem que é de todos os países", notou.

Ambos os estadistas abordaram ainda a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, "conflito que neste momento mais aflige o mundo", e defendem ambos que é tempo de "pôr-se fim a esse conflito que tem causado um conjunto de várias crises".

"Como crise humanitária, de segurança, crise energética, alimentar e que se não tiver alguma cautela pode descambar a dimensões piores em relação à Segunda Guerra Mundial", considerou o Presidente angolano.

João Lourenço disse ainda que foi convidado por Abdel Fattah El-Sisi para visitar o Egito, dando conta que aceitou o convite e que a visita deve acontecer "na melhor oportunidade".

Abdel Fattah El-Sisi foi recebido no Palácio Presidencial, em Luanda, com honras militares e ambas delegações assinaram dois memorandos de entendimento, nomeadamente nos domínios da segurança e ordem e interna e assistência técnica para águas subterrâneas.

DYAS // LFS

Lusa/Fim