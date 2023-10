João Lourenço, em despacho presidencial datado de 06 de outubro, publicado em Diário da República e consultado hoje pela Lusa, justifica a medida pela necessidade de financiamento de "projetos estratégicos e prioritários" em diferentes setores da economia.

As obras públicas enquadradas neste financiamento estão ligadas aos setores da energia, recursos naturais, educação, agricultura, águas, saneamento, agro transformação, tecnologia e comunicação, imobiliário, saúde e economia.

O Presidente angolano autoriza a ministra das Finanças, com a faculdade de subdelegar, a assinar o referido acordo-quadro de financiamento com a instituição financeira Luminar Finance Limited e toda a documentação relacionada com o mesmo.

A Liminar Finance Limited, empresa com sede em Zurique, Suíça, ligada ao grupo israelita Mitrelli, está envolvida no financiamento de vários projetos habitacionais e de eletrificação em Angola.

A Luminar Finance Limited, que se apresenta como "fornecedor líder mundial de soluções de financiamento para países de mercados emergentes", sobretudo da África Subsaariana, faz parte do grupo Menomadin de Haim Taib e apenas financia projetos em países que têm contratos com a Mitrelli.

