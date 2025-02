"Não precisamos de ter pressa para ajustar a nossa política", declarou Jerome Powell, numa audição na comissão de Assuntos Bancários do Senado destinada a apresentar o relatório de política monetária da Fed.

Na sua última reunião de política monetária, em 29 de janeiro, a Fed decidiu deixar a taxa de juro diretora inalterada, depois de ter começado o ciclo de descidas em setembro.

A decisão foi tomada por unanimidade, depois de várias declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, a defender uma descida. A taxa dos fundos federais está atualmente entre 4,25% e 4,50%.

Dois dias depois da reunião, foram divulgados novos dados que mostraram uma aceleração da inflação para 2,6% em dezembro, contra 2,4% no mês anterior, de acordo com o índice PCE, que é o mais seguido pela Fed.

Segundo Powell, a inflação aproximou-se do objetivo de 2% a longo prazo, mas ainda permanece elevada.

Powell reiterou que reduzir as taxas de juro com demasiada rapidez "pode dificultar os progressos em matéria de inflação", enquanto uma descida muito lenta pode "debilitar indevidamente a atividade económica e o emprego".

O presidente do banco central norte-americano disse ainda que as condições do mercado laboral são sólidas e parecem ter estabilizado.

A taxa de desemprego em janeiro caiu uma décima, para 4%, com a criação de 143.000 empregos, de acordo com os dados divulgados na semana passada.

"À medida que a economia vai evoluindo, ajustaremos a nossa política de forma a promover melhor os nossos objetivos de pleno emprego e estabilidade de preços", salientou.

A Fed está atenta aos riscos em matéria de evolução dos preços e de emprego e a sua política está "bem posicionada para enfrentar as incertezas", indicou Powell, sem mencionar as tarifas anunciadas por Trump para as importações ou outras mudanças políticas.

