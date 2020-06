Contas feitas, a BMW (14%) é a marca mais procurada pelos portugueses, seguida da Mercedes (14%) e da Renault (9%). Este é o topo 3 das marcas mais procuradas entre os veículos usados.

Segundo o estudo feito pelo Stand Virtual, no Top 10 das marcas mais procuradas pelos portugueses entre o segundo semestre de 2019 e os primeiros cinco meses de 2020, apenas duas marcas não são alemãs ou francesas, cabendo essa honra à Nissan e à Ford. Porém, estão nesse ranking no 9º e no 10º lugar, respetivamente.

Se refinarmos a analise, no segundo semestre de 2019 foi a Mercedes quem dominou com 14% de contactos dentro do Stand Virtual, seguida da BMW (12%), Renault (9%), Peugeot (7%), Volkswagen (7%), Audi (6%), Opel (4%), Citroen (4%), Ford (3%) e Nissan (3%). Na contabilização até final do mês de maio de 2020, estava a BMW na frente da Mercedes (14% ambas), seguida da Renault (9%), Volkswagen (7%), Peugeot (7%), Audi (6%), Opel (4%), Citroen (4%), Nissan (3%) e Ford (3%).

Sobre estes resultados, Nuno Castel-Branco, responsável pelo Stand Virtual, sustentou que “numa altura completamente atípica do mercado nacional e internacional, quisemos perceber quais os fabricantes preferidos dos portugueses. Pela relação de proximidade, a diferentes níveis, que Portugal mantém com dois dos países que estão entre os maiores produtores mundiais de carros acaba por ser natural este domínio franco-alemão. No entanto, pelo avanço que alguns países asiáticos levam em relação ao resto do mundo, por terem sido o primeiro grande foco de infeção de Covid-19, e a aposta dos Estados Unidos numa rápida retoma do setor, julgo que poderemos ter algumas entradas surpreendentes neste ranking até ao final do ano.”