"Vamos tentar oferecer ao país mais oportunidades de conexões, mais voos para a Europa, vamos tentar trazer mais turistas, vamos criar condições para que alguns investidores do Médio Oriente com muita experiência no Dubai venham aqui visitar, ver as oportunidades do país e descobrir o que este paraíso tem para oferecer", disse o porta-voz da EuroAtlantic, após um encontro entre alguns acionistas do grupo e o primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada.

Caetano Pestana sublinhou que São Tomé e Príncipe "é aquilo que o turista mundial procura", enquanto sítios "virgens em termos de turismo" e as grandes revistas de viagens estão a recomendar que se conheça o país.

"Nós temos os meios para os trazer a São Tomé. Precisamos de ter mais hotelaria, precisamos ter mais condições de vida, precisamos que as pessoas que chegam aqui se divirtam, tenham mais oferta turística", sublinhou Caetano Pestana.

A STP Airways tem um voo semanal entre São Tomé e Lisboa e, a par com a Transportadora Aérea de Portugal (TAP), são as únicas companhias que ligam o arquipélago a Europa.

Em certas alturas, sobretudo no verão, os preços de passagem entre São Tomé e Príncipe e Lisboa ultrapassam os mil euros para um para o trajeto de cerca de seis horas de voo.

O representante da EuroAtlantic disse que as dificuldades em baixar as tarifas "não é só com São Tomé e Príncipe", sendo uma questão mundial devido aos impactos da pandemia de covid-19.

"Hoje em dia a pandemia praticamente matou a avião civil, os aviões estiveram muito tempo parados, gente que trabalhava no setor mudou de profissão, quem faz manutenção de aviões tem que estar certificado, pilotos têm que fazer certificações e tudo isso atrasou [...] se está atrasado o preço também fica mais caro", justificou.

Os preços da passagem nos voos de São Tomé para a ilha do Príncipe - outra ligação assegurada pela STP Airways -, que duram cerca de 30 minutos, também oscilam com grande frequência, chegando a mais de 300 euros.

"Se tivermos procura, se conseguirmos encher o avião, o avião cheio rentabiliza mais [...] Se o país não tiver ocupação turística, não tiver camas, não tiver sítios para as pessoas se divertirem em férias, tudo isto torna o destino caro porque não há procura", afirmou Caetano Pestana.

No entanto, o representante da EuroAtlantic disse acreditar que "se o petróleo baixar, também os preços vão baixar".

"Vamos muito satisfeitos desta reunião com o senhor primeiro-ministro, vamos continuar a trabalhar com o Governo de São Tomé, e com certeza ficaremos todos mais felizes", referiu Caetano Pestana.

