De acordo com o organismo europeu de estatística, a média da zona euro registou um défice de 4,2% e a média da União Europeia de 4% nos primeiros três meses do ano.

Entre os países da zona euro que registaram um excedente orçamental, Portugal foi o quarto país com um excedente mais elevado (1,2%), que compara com o défice de 0,6% registado em igual período do ano passado e de 9,1% registado no último trimestre de 2022.

O resultado orçamental de Portugal apenas foi ultrapassado por Chipre (4,8%), pelos Países Baixos (2,4%) e pela Irlanda (1,4%).

Por outro lado, Itália (-12,1%), Bélgica (-10%), Grécia (-9,9%) e França (-6,2%) registaram os maiores défices da zona euro.

No primeiro trimestre de 2023, a receita total dos Estados da zona euro ascendeu a 46,2% do PIB, uma diminuição face a 46,9% no quarto trimestre de 2022, devido aos aumentos do PIB.

Já a despesa pública total na zona euro situou-se em 49,4% do PIB, uma diminuição do rácio face a 51,6% no trimestre anterior, devido a reduções na despesa total, bem como ao aumento do PIB nominal.

Na UE, a receita total das administrações públicas foi de 45,4% do PIB no primeiro trimestre de 2023, uma queda em comparação com 46,2% do PIB no quarto trimestre de 2022, enquanto a despesa total na UE foi de 48,5% do PIB, uma queda em comparação com 50,7% do PIB no trimestre anterior.

