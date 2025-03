O IGCP indicou, numa nota divulgada na semana passada, que vai avançar com um "leilão da linha de BT com maturidade em 20 de março de 2026, com um montante indicativo entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros".

No último leilão comparável, em BT com vencimento em 16 de janeiro de 2026 (um ano) foram colocados 1.000 milhões de euros à taxa média de 2,416% e a procura atingiu 2.673 milhões de euros, 2,67 vezes o montante colocado.

Em dezembro, a instituição disse que o "montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado no ano de 2025 deverá situar-se em cerca de 18.000 milhões de euros".

Em 2025, a entidade espera que "o financiamento líquido resultante da emissão" de Bilhetes do Tesouro produza "um impacto positivo de 4.600 milhões de euros", destacou.

