De acordo com dados do gabinete estatístico europeu, na zona euro, o rácio da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) aumentou de 83,6% no final de 2019 para 97,3% no final de 2020, e na União Europeia (UE) de 77,2% para 90,1%.

A dívida pública aumentou em 2020 face a 2019 tanto na zona euro como na UE como parte das medidas tomadas em resposta à pandemia da covid-19, justifica o Eurostat.

No final de 2020, os menores rácios da dívida pública em relação ao PIB foram notificados pela Estónia (19,0%), Bulgária (24,7%), Luxemburgo (24,8%) e República Checa (37,7%) e os maiores na Grécia (206,3%), em Itália (155,6%), Portugal (135,2%) e Espanha (120%).

As regras orçamentais da UE -- que foram suspensas até 2022 (inclusive) devido à pandemia - estipulam um limite de 60% do PIB relativo à dívida pública.

