"Agora há muito trabalho a fazer [porque] é uma negociação muitíssimo complexa e, de facto, dos dossiês mais difíceis de haver entendimentos, [...] mas a expectativa dos vários Estados-membros -- e o compromisso, aliás -- é num empenho reforçado para procurar um acordo até ao final do ano", disse o ministro português das Finanças.

Falando à imprensa portuguesa no final da reunião dos ministros das Finanças da UE, que decorre hoje em Santiago de Compostela no âmbito da presidência espanhola da União, Fernando Medina reforçou que "há uma intenção de terminar o dossiê até ao final do ano", após uma proposta da presidência espanhola em outubro.

