Os dados foram hoje divulgados pelo gabinete estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat, revelam que, em 2023, os 27 Estados-membros tinha um total estimado de 29,2 milhões de camas, em comparação com 28,9 milhões em 2022, que registaram então quase três mil milhões de dormidas totais.

Por países, Portugal ocupava a 12.ª posição por ter 2,4% da capacidade total disponível (o equivalente a 709.602) camas, ultrapassado por Itália (17,8%, 5,2 milhões), França (17,4%, 5,1 milhões), Espanha (13,1%, 3,8 milhões) e Alemanha (13,1%, 3,8 milhões).

Em 2023, 1,4 mil milhões de dormidas (48%) foram registadas num estabelecimento de alojamento costeiro.

Ainda de acordo com o Eurostat, no ano passado, o conjunto dos 27 Estados-membros registou um total de 2,9 mil milhões de dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico, contra 2,8 mil milhões em 2022.

Do total verificado em 2023, quase 1,6 mil milhões de noites foram passadas por turistas nacionais e cerca de 1,4 mil milhões por hóspedes internacionais.

Segundo os mesmos dados, entre 2022 e 2023, a percentagem de dormidas de hóspedes internacionais de regiões fora da Europa aumentou de 12,6% para 15,6%, o equivalente a uma subida de 60 milhões em números absolutos, com as dormidas de não europeus a subirem a uma média de 164 mil hóspedes estrangeiros adicionais todas as noites do ano.

Em 2023, 7,1% das dormidas internacionais em alojamentos da UE foram de turistas da América do Norte, enquanto os hóspedes da Ásia representaram 4,6%, da América Central e do Sul 2,2%, da Oceânia 1,0% e de África 0,7%, de acordo com o Eurostat.

