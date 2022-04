Segundo os resultados divulgados pela associação ACOS - Agricultores do Sul, promotora do concurso em parceria com a Casa do Azeite, Portugal conquistou 10 de 25 galardões atribuídos, seguindo-se Espanha, com sete, Itália e Argentina, com dois cada, e Alemanha, Israel e Croácia, com um cada.

Azeites de Portugal ganharam todos os seis galardões na categoria de frutado maduro - os três primeiros prémios e três menções honrosas -, além de dois primeiros prémios e uma menção honrosa na categoria de frutado verde ligeiro e uma menção honrosa na categoria de frutado verde médio.

Já azeites de Espanha arrecadaram cinco dos seis lugares premiados na categoria de frutado verde intenso, nomeadamente os três primeiros prémios e duas menções honrosas, e o 3.º prémio e uma menção honrosa na categoria de frutado verde médio.

Dois azeites da Argentina conquistaram os dois primeiros prémios atribuídos na categoria para os países do hemisfério sul, que puderam concorrer com azeites da campanha de 2020/2021, por causa da diferença na época da apanha.

Em declarações à agência Lusa, a secretária-geral da Casa do Azeite, Mariana Matos, destacou hoje "a grande variabilidade de países na lista de premiados" da edição deste ano do concurso.

Naquela lista, "normalmente, havia uma grande hegemonia de Portugal e Espanha e, às vezes, aparecia um ou outro país", mas "este ano há uma grande variabilidade" e um total de sete países premiados.

Este ano, "houve um maior leque de países premiados, o que é muito bom sinal", frisou.

Segundo Mariana Matos, os cerca de 30 membros do júri internacional destacaram "a enorme qualidade" dos azeites apresentados na 11.ª edição do concurso, que foi "muito disputada".

Os prémios do 11.º concurso vão ser entregues no dia 23 deste mês, às 12:30, no Pavilhão Terra Fértil da 38.ª edição da feira agropecuária Ovibeja.

Sob o tema "Como Alimentar o Planeta", a Ovibeja vai voltar este ano ao Parque de Feiras e Exposições de Beja - Manuel Castro e Brito, entre os dias 21 e 25 deste mês, depois de ter sido cancelada em 2020 e ter decorrido em formato digital em 2021, devido à pandemia de covid-19.

