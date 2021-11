Segundo a página do IGCP, que gere a dívida púbica, na agência Bloomberg, foram colocados 686 milhões de euros em OT com maturidade em 17 de outubro de 2031 (cerca de dez anos) à taxa de juro de 0,314%.

A procura cifrou-se em 1,002 mil milhões de euros, 1,46 vezes o montante colocado.

Com maturidade 15 de abril de 2037, Portugal colocou hoje 314 milhões de euros à taxa e juro 0,622%.

A procura atingiu 658 milhões de euros, 2,10 vezes o montante colocado.

O IGCP tinha anunciado que realizava hoje dois leilões de OT a cerca de dez e 16 anos, os primeiros deste trimestre, com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros, tendo, assim, alcançado o teto máximo.

As maturidades das OT hoje leiloadas são em 17 de outubro de 2031, com um cupão de 0,3%, e em 15 de abril de 2037, com um cupão de 4,1%.

