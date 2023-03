Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Ponte de Sor, promotora do evento, explica que cimeira aeronáutica vai passar a adotar, nos anos ímpares, uma dimensão nacional, enquanto, nos anos pares, regressa ao seu perfil internacional.

"Em Ponte de Sor, a cimeira assume uma dimensão exclusivamente internacional, passando a bienal e sempre nos anos pares, já a partir de outubro de 2024", pode ler-se no comunicado.

Nos anos ímpares, precisa, o Portugal Air Summit "centra-se numa dimensão e agenda nacionais, com passagem itinerante pelas cidades das regiões com maior representatividade do cluster aeronáutico português".

Assim, anuncia o município, a 7.ª edição da cimeira aeronáutica vai decorrer este ano em Lisboa, entre os dias 24 e 26 de outubro, no pavilhão Carlos Lopes.

A discussão vai estar centrada na geoestratégia do setor e nas políticas estruturais para o aumento da competitividade e da atração para o país, esclarece a autarquia.

O evento, que anualmente decorria no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, que passa a ser o seu 'palco' apenas de dois em dois anos, sofre estas alterações fruto do "resultado da natural evolução" decorrente do "sucesso alcançado", justificam os promotores.

Para o município, o Portugal Air Summit "ultrapassou" as fronteiras ibéricas e posicionou a cimeira num patamar capaz de "competir ao nível europeu".

"Houve, então, a necessidade de readaptar a sua cadência e a ajustá-la aos parâmetros internacionais: a realização bienal da cimeira expositiva para os 'stakeholders' nacionais e internacionais, com uma forte aposta na convergência das áreas científica, industrial, académica e empresarial, criando um espaço de discussão e partilha de excelência, reconhecido além-fronteiras pelo seu caráter global", referiu.

O "alargamento temporal entre cimeiras expositivas" vai permitir "uma maior concentração do investimento nos anos pares, o que naturalmente resulta num evento ainda mais competitivo e atrativo para expositores, empresas, entidades e disponibilidade de agenda dos oradores internacionais", afiançou a câmara.

"A componente lúdica também vai manter-se com grande destaque e capacidade de atrair milhares de visitantes e curiosos a esta cidade do Alto Alentejo", prometeu.

HYT // RRL

Lusa/Fim