Em comunicado, o Porto de Lisboa refere que se registou entre julho e dezembro de 2021 um total de 97 escalas de navios de cruzeiro, sendo que destes 57 estavam em trânsito, 27 em 'turnaround' (navios com partida e chegada a Lisboa e não apenas a fazer escala) e 13 em 'interporting' (cruzeiros que embarcam ou desembarcam passageiros em vários portos ao longo do percurso que estão a fazer).

Citado no comunicado, o vogal do Conselho de Administração da APL Ricardo Medeiros congratula-se com os resultados alcançados "num contexto de pandemia e de grandes incertezas e adversidades".

"A par dos protocolos, a distinção do Terminal de Cruzeiros de Lisboa com o selo 'Clean and Safe 2021', também proporcionou confiança e segurança aos navios, passageiros e tripulantes de cruzeiro, fatores essenciais neste contexto de pandemia", justifica.

Segundo o Porto de Lisboa, ao longo de 2021 esta infraestrutura portuária recebeu 15 navios em primeira escala, sendo que destes cinco estavam a realizar a primeira viagem após saída de estaleiro e dois em viagem inaugural.

"A maioria destes navios merece especial destaque, uma vez que dispõem de novas tecnologias ambientais que contribuem para a descarbonização do transporte marítimo. Equipados com ligação de energia 'shore-to-ship', movidos a gás natural liquefeito (GNL), ou por disporem de motores híbridos ou de sistemas de limpeza de gases de escape e sistemas avançados de tratamento de águas residuais, entre outros equipamentos, estes navios representam a última geração do transporte marítimo de cruzeiros", indica.

A administração do Porto de Lisboa ressalva ainda que "não obstante os resultados de 2021 terem interrompido um ciclo de mais de 20 anos em crescimento sucessivo, conseguiu conquistar pelo sexto ano consecutivo o prémio de melhor porto de cruzeiros da Europa.

"Após o impacto devastador da pandemia na atividade de cruzeiros do Porto de Lisboa, a APL está otimista e espera recuperar nos próximos anos, pretendendo para o futuro uma retoma progressiva e sustentada da atividade de cruzeiros em Lisboa", perspetiva.

A atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa foi retomada em julho de 2021, tendo desse período e até dezembro recebido 115.984 passageiros e 69.452 tripulantes.

