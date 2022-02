De acordo com os dados de 2021 disponíveis no 'site' da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), o porto de Leixões movimentou 15.187.768 milhões de toneladas, menos 11% que os 17.076.091 milhões movimentados em 2020.

Para a diminuição contribuiu sobretudo a redução nos granéis líquidos, que passou de 5.553.760 de toneladas em 2020 para 2.714.940 em 2021, uma quebra de 51%.

Os granéis sólidos registaram um aumento de 16% (2.183.634 de toneladas em 2020 para 2.530.581 toneladas) e a carga geral subiu 9%, de 9.338.697 de toneladas para 9.942.247, valorizações todavia insuficientes para compensar a quebra nos líquidos.

No Norte de Portugal, segundo dados oficiais, o porto de Aveiro movimentou 5.690.660 toneladas de carga em 2021, uma subida de 16,61% face às 4.880.074 toneladas de 2020, e o de Viana do Castelo ficou-se pelas 376.778 toneladas, ainda assim uma subida de 5,5% face às 357.165 toneladas de 2020.

Numa comparação com os portos da Galiza, apesar da descida, o porto de Leixões manteve a liderança, já que o porto da Corunha, o maior da Galiza, movimentou 11.878.196 de toneladas, uma subida face às 10.599.040 de 2020, ainda assim aquém das 15.187.768 do terminal leixonense.

O segundo maior porto da Galiza é o de Ferrol - São Cibrão, que conta com instalações da multinacional do aço Alcoa nas suas imediações, e movimentou 9.963.491 toneladas em 2021, menos que as 10.034.624 de 2020.

Segue-se Vigo, com 4.808.826 toneladas movimentadas em 2021 (aumento face às 4.496.206 de 2020), um valor que fica abaixo do porto de Aveiro (5.690.660 toneladas).

Por fim, o porto de Marín e Ria de Pontevedra movimentou 2.179.406 toneladas no ano passado, uma subida face às 2.087.838 toneladas de 2020, e o porto de Vilagarcía de Arousa subiu de 1.209.822 toneladas de 2020 para 1.511.188 em 2021.

Desta forma, os três maiores portos do Norte de Portugal (Leixões, Aveiro e Viana do Castelo) movimentaram, em conjunto, 21.255.206 de toneladas de carga em 2021, um valor abaixo dos 30.341.107 de toneladas dos cinco maiores portos galegos.

Se em novembro a carga movimentada nos portos do Norte de Portugal equivalia a a cerca de 71% do volume total movimentado pelos cinco maiores portos da Galiza, o ano acabou por fechar com valores à volta dos 70%.

JE // LIL

Lusa/Fim