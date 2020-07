A Porsche Automobile Holding SE (Porsche SE), proprietária do grupo VW decidiu rever em baixa os dividendos a pagar por cada ação e adiar a reunião anual para outubro.

Os impactos causados pela pandemia de Covid-19 levaram o conselho de administração executivo e o conselho de supervisão da Porsche SE a colocar o dividendo anual ao nível de 2019. Ou seja, ao invés dos 3,11 euros por ação preferencial e 3,104 euros por ação ordinária, a Porsche SE propõe 2.21 euros para as primeiras e 2,204 euros para as segundas. A Assembleia Geral será realizada em 2 de outubro de 2020 via tecnologia de reunião online por não se saber quando é que poderão existir reuniões debaixo das regras de segurança para prevenir a contaminação com Covid-19.