Uma vez mais, a Porsche conseguiu tirar da manga um Ás de trunfo e registar, nos primeiros seis meses de 2020, um lucro operacional de 1.2 mil milhões de euros!

O volume de vendas foi de 12.42 mil milhões de euros, menos 7,3% que nos primeiros seis meses de 2019, e um lucro operacional de 1.2 mil milhões de euros. A Porsche vendeu 116.964 unidades em seis meses (menos 12,4%), tendo o Cayenne sido o mais vendido da gama com 39.245 unidades, seguido do Macan com 34.340 unidades. Apesar da pandemia, a casa de Zuffenhausen comercializou 16.919 unidades do 911, um crescimento de 2,2 % face a 2019! Foram vendidos, ainda, 4.480 unidades do Taycan, o modelo 100% elétrico. A China é o maior mercado da Porsche com 39.603 unidades, enquanto na Europa foram vendidos 32.312 carros e nos EUA um total de 24.186 euros.

“A atual situação tem sido desafiadora para a nossa companhia. Estamos a gerir o coronavírus de forma responsável e sistemática, mas ao mesmo tempo estando atentos a oportunidades” referiu Oliver Blume, o presidente do conselho executivo da Porsche, acrescentando que “conhecemos uma inesperada procura pelos novos produtos (911 e Taycan) que foram recentemente votados como os carros mais inovadores do mundo. Continuamos apostados em olhar o futuro e é esse espírito pioneiro que nos conduz e por isso mesmo vamos investir 15 mil milhões de euros nos próximos 5 anos em novas tecnologias.”