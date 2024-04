De acordo com as mesmas fontes, o ato aconteceu no sábado, 20 de abril, quando os populares neutralizaram cinco pessoas estranhas na aldeia, que foram de imediato capturados e entregues às autoridades, sob suspeita de fazerem parte dos grupos terroristas que há mais de seis anos atuam na província de Cabo Delgado.

"Na comunidade de Mahipa, as pessoas ficaram agitadas por conta de cinco pessoas. Eram estranhas e a comunidade pegou e entregou-as às autoridades locais", disse uma fonte local.

A situação criou agitação entre os moradores, tendo alguns preferido dormir fora das suas residências, relataram ainda.

"Entramos em pânico, alguns moradores dormiram fora das suas casas porque não se sabe, são terroristas", disse uma fonte local.

Algumas pessoas abandonaram as residências devido aos rumores da presença do grupo dos terroristas nas matas de Chiùre, sul da província, e juntaram-se durante três dias no posto de controlo do rio Lúrio, fronteira entre as províncias de Cabo Delgado e Nampula, ao longo da estrada Nacional 1, tentando chegar ao vizinho distrito de Eráti (Namapa), mas foram travadas pelas Forças de Defesa e Segurança, para supostamente não criarem agitação.

"A minha mãe voltou hoje para Alaca porque mandei dinheiro para ela poder voltar, ficou três dias no posto de controlo do rio Lúrio com outras pessoas, tiveram medo dos rumores da possível presença dos terroristas na zona de Chiùre-Velho", relatou outra fonte a partir de Pemba, capital da província.

Cabo Delgado enfrenta desde outubro de 2017 uma insurgência armada com ataques reclamados por grupos associados ao Estado Islâmico.

Depois de vários meses de relativa normalidade, a província de Cabo Delgado registou nos últimos meses novas movimentações e ataques de grupos rebeldes, que têm limitado a circulação para alguns pontos nas poucas estradas asfaltadas que dão acesso a vários distritos.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com apoio do Ruanda, com mais de 2.000 militares, e da Comunidade de Desenvolvimento da África austral, libertando distritos junto aos projetos de gás natural.

RYCE // VM

Lusa/Fim