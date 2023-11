Xanana Gusmão falava na tomada de posse do novo presidente e do novo comissário da Comissão da Função Pública de Timor-Leste, Agostinho Letêncio de Deus e José Telo Soares Cristóvão, respetivamente.

Numa intervenção, após a tomada de posse dos novos dirigentes, Gusmão salientou a necessidade uma "reforma que atenda aos interesses do Estado para corrigir, consolidar e conduzir ao desenvolvimento económico do povo", refere a página oficial na Internet do Governo timorense.

Gusmão destacou também a "importância de ter bons funcionários qualificados em cada município para construir, melhorar e consolidar as instituições do Estado".

Os novos dirigentes da Comissão da Função Pública foram nomeados pelo Conselho Ministros a semana passada.

A Comissão da Função Pública timorense é uma entidade independente, criada em 2009, para assegurar uma "função pública politicamente imparcial, com base no mérito e em padrões elevados de profissionalismo, capaz de prestar serviços de qualidade ao Estado e à população".

