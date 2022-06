"Recebi os representantes dos novos órgãos sociais da UGT_Portugal, a quem felicito pelas novas funções. Sublinhei a relevância da concertação social e do muito trabalho que temos de prosseguir", escreveu António Costa na sua conta oficial do Twitter após receber em S. Bento a direção recentemente eleita da central sindical.

Noutras duas publicações no Twitter, o chefe do executivo sublinhou o trabalho para a valorização dos trabalhadores públicos e para reforçar o papel da negociação coletiva.

"Concluída esta fase da Agenda do Trabalho Digno, estamos agora a trabalhar em conjunto na valorização dos trabalhadores da Administração Pública, na semana de 4 dias e no acordo de rendimentos e competitividade. Continuamos determinados em prosseguir o diálogo social e em reforçar o papel da negociação coletiva. Por mais e melhor crescimento e pela valorização do trabalho", acrescentou António Costa.

A UGT elegeu no início de maio os 10 membros do seu secretariado executivo secretariado e os quatro secretários-gerais adjuntos que vão coadjuvar o novo secretário-geral, Mário Mourão, nos próximos quatro anos.

Mário Mourão é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN), ex-Sindicato dos Bancários do Norte, desde 2005, e é desde novembro secretário-geral da Tendência Sindical Socialista (TSS).

