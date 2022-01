"Vai exigir concertação social. Os parceiros sociais, o Estado, empresas e sindicatos, para podermos definir linhas de orientações, acordos e compromissos de médio e longo prazo. Vai exigir proatividade das organizações empresariais e das empresas. Aproveitar as oportunidades, aproveitar os instrumentos de financiamento", disse Ulisses Correia e Silva, durante a apresentação do Plano de Retoma económica, elaborado pelo Governo.

No final de 2021, o primeiro-ministro já tinha identificado a necessidade de alterar o Código Laboral, para melhorar os níveis de produtividade em Cabo Verde.

"Esta retoma não pode ser mais do mesmo. É um desafio para o Estado, que tem as suas responsabilidades, por isso temos estado a introduzir novas medidas, é um desafio para as empresas, para o setor privado. É um desafio para o setor financeiro, que é importante para sustentar a economia. E para podermos, de facto, fazer com que aquilo que será o futuro próximo possa garantir condições para o desenvolvimento do país", disse Ulisses Correia e Silva.

Cabo Verde enfrenta uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na procura turística - setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago - desde março de 2020, devido à pandemia de covid-19.

O Governo cabo-verdiano previa anteriormente um crescimento económico entre 6,5 e 7,5% do PIB em 2021, impulsionado pela retoma da procura turística, tendo Ulisses Correia e Silva admitido hoje um cenário de 7,2% de crescimento, mantendo-se a previsão de 6% em 2022, e após a recessão histórica de 14,8% em 2020.

"A retoma vai exigir um forte compromisso com a sustentabilidade. Primeiro passa pela assunção e compreensão dos desafios da recuperação, em que não é só o Estado, não é só o Governo. Empresas, questões de solvência, criação de condições de investimento e aproveitamento de oportunidades", apelou.

Entre outras medidas, o Plano de Retoma apresentado hoje prevê linhas de crédito com aval do Estado para apoio à tesouraria das empresas, no valor de 2.700 milhões de escudos (24,6 milhões de euros), e de 6.300 milhões de escudos (57,4 milhões de euros) para crédito ao investimento das empresas, totalizando 9.000 milhões de escudos (82 milhões de euros) de financiamentos para 2022.

A este valor acrescem as linhas de financiamento criadas em abril de 2020, com aval do Estado, para mitigar as consequências da quebra de atividade no início da pandemia de covid-19 no arquipélago, de cerca de 4.200 milhões de escudos (38,3 milhões de euros).

"É preciso colocarmos este país com mais resiliência, com maior capacidade de fazer face a choques externos e com uma economia mais diversificada", apelou ainda Ulisses Correia e Silva.

Para o chefe do Governo, este Plano de Retoma pretende incentivar os empresários a apostar em novas áreas de negócio, como a economia azul, as energias renováveis, a indústria farmacêutica, agricultura ou a economia digital, para fomentar as exportações e a diversificação económica além do turismo.

"O que é que nós precisamos nesta economia? Criar emprego e exportar. E precisamos de exportar não só via turismo, mas também em outras atividades", apelou, dirigindo-se aos empresários, defendendo que Cabo Verde deve criar uma "cultura de exportação".

"Assim é que saímos desse círculo vicioso de países dependentes de ajuda", sublinhou.

Para Ulisses Correia e Silva, a retoma que Cabo Verde pretende agora iniciar deve ser feita "com emprego e inclusão social", através de políticas próprias já em curso para dar "maior eficiência", mas também pelo programa de redução da pobreza extrema no país.

Apontou que é necessário dar "mais resiliência" à economia de Cabo Verde, prometendo trabalhar de "forma estreita" com o setor privado.

