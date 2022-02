"A confiança foi restaurada, por isso é que temos o retorno do turismo, com taxas de ocupação que rondam no Sal e na Boa Vista os 67, 69%, hoje. Com a tendência positiva para o turismo de verão", afirmou Ulisses Correia e Silva, ao intervir na Assembleia Nacional, na Praia, durante o debate mensal no parlamento.

"E, brevemente, restrições que constam da situação de contingência serão levantadas, se tudo permanecer com a tendência que temos hoje", disse ainda.

Cabo Verde atingiu um pico diário de cerca de 1.400 novos infetados com covid-19 num único dia em janeiro, já com a nova variante Ómicron a circular no arquipélago, chegando então a registar mais de 7.000 casos ativos. A situação melhorou rapidamente a partir da segunda semana de janeiro, chegando este mês a vários dias sem novos casos e hoje apenas 15 casos ativos.

Desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020, Cabo Verde contabilizou 401 mortos por complicações associadas à doença, 55.870 casos acumulados e 55.403 considerados recuperados.

O Governo cabo-verdiano prorrogou por mais 15 dias a situação de contingência em todo o país devido à pandemia de covid-19 e não vai decretar a habitual tolerância de ponto no período festivo do Carnaval. A decisão, com efeito desde 19 de fevereiro, foi tomada em reunião extraordinária do Conselho de Ministros, constatando "que as razões de fundo que levaram a que fosse decretada a situação de contingência em todo o território nacional ainda se mantêm".

"Entende o Governo dever prorrogar este quadro, por forma a que se garanta a manutenção das medidas de prevenção e contenção que se verificam pertinentes na presente conjuntura, fundamentadas pelo imperativo de fazer prevalecer o princípio da precaução em saúde pública, razão pela qual não será decretada a tradicional tolerância de ponto nesta época", refere-se num comunicado anterior do executivo.

O Governo já tinha anunciado em janeiro, face ao forte aumento de casos de covid-19 no final de dezembro, a suspensão de todas as festas públicas e privadas de Carnaval em Cabo Verde em 2022, pelo segundo ano consecutivo.

O Governo cabo-verdiano prorrogou em 20 de janeiro, por mais 30 dias, a situação de contingência no país, face à evolução da pandemia, à qual voltou no final de dezembro face ao forte aumento de novos casos de covid-19, que nos dias seguintes registaram recordes diários de infetados, superior a mil casos por dia, com a confirmação da nova variante Ómicron a circular no arquipélago.

Todo o país estava em situação de alerta - o nível menos grave de três previstos na lei que estabelece as bases da Proteção Civil -- desde 28 de outubro, mas o aumento exponencial de novos casos de covid-19, e quando registava um Rt de 2,52, levou o Governo a aumentar um nível, apertando as regras, desde logo com a proibição de festas de passagem de ano na rua ou limitando as festas privadas, além do regresso ao uso obrigatório de máscaras na via pública.

PVJ // VM

Lusa/Fim