Ulisses Correia e Silva encontrou-se na terça-feira com Lula da Silva em Brasília como parte da sua primeira visita ao Brasil, durante a qual participou na Web Summit Rio, reunindo-se ainda com a comunidade cabo-verdiana no Rio de Janeiro.

Sobre o encontro com o Presidente brasileiro, o primeiro-ministro de Cabo Verde explicou, em conferência de imprensa na Web Summit Rio, questionado pela Lusa, que "permitiu definir um quadro de relançamento" e reforço da "cooperação, [e] diálogo político diplomático".

"Uma grande abertura do Presidente Lula [da Silva] de trazer de volta o Brasil a África e a partir de Cabo Verde que é também uma boa referência não só a nível bilateral, mas também multilateral" e de matérias de âmbito internacional, resumiu.

O chefe de Estado cabo-verdiano considerou que "o Brasil é um país muito importante na arena internacional", enaltecendo a relação que poderá ser estabelecida em matérias como a ação climática, ambiente, paz e a estabilidade.

"Comungamos a necessidade de um Brasil mais interventivo relativamente às alterações climáticas, do ambiente e partilhamos aquilo que são as nossas prioridades como a transição energética, a estratégia de água, agricultura associada às energias renováveis, economia azul e economia digital", frisou Ulisses Correia e Silva.

A segurança marítima, o combate ao tráfico de drogas e pessoas e o crime internacional foram também temas abordados na reunião entre os dois líderes, disse.

Do lado brasileiro, na terça-feira, Lula da Silva afirmou que o "o Brasil acredita na cooperação sul-sul solidária, com benefícios mútuos e baseada em experiências compartilhadas".

O Presidente brasileiro declarou ainda que o seu governo está particularmente interessado em retomar a cooperação com os países africanos, que praticamente ficou congelada durante o mandato do seu antecessor, Jair Bolsonaro.

Lula da Silva manifestou ainda a intenção de reforçar com Cabo Verde os programas de assistência técnica que o Brasil mantém com o país nos domínios da agricultura e, sobretudo, da educação.

Neste último domínio, Lula da Silva citou como exemplo a Universidade de Cabo Verde, que foi criada em 2004, quando estava no seu primeiro mandato, com apoio técnico do Brasil e de Portugal.

Lula da Silva anunciou ainda que pretende viajar para África pelo menos duas vezes este ano, em princípio em julho e agosto.

A primeira viagem será a São Tomé e Príncipe, para participar na cimeira anual da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da qual fazem parte Brasil e Cabo Verde, além de Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e Timor-Leste.

A segunda viagem será à África do Sul, em agosto, onde se realizará a cimeira anual do fórum BRICS, que inclui também o Brasil, a Rússia, a Índia e a China.

MIM (EL) // LFS

Lusa/Fim