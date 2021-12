Segundo um comunicado da FECTRANS, Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, os trabalhadores da Atlantic Ferries, empresa que assegura as ligações fluviais entre as duas margens do rio Sado, vão reunir-se segunda-feira em plenário para prepararem um conjunto de revindicações a apresentar à administração da empresa.

A Atlantic Ferries, informa, na sua página oficial na internet, que vão ser suprimidas as carreiras fluviais que coincidem com a realização do plenário.

Assim, na próximas segunda-feira não se realizam as carreiras dos catamarans com partidas de Setúbal às 14:00, 15:00 e 16:00, bem como as carreiras com partidas de Troia às 14:30, 15:30 e 16:30.

No que respeita aos ferries, serão também suprimidas as carreiras que deveriam partir de Setúbal às 14:30 e 15:30, tal como as carreiras de Troia para Setúbal, com partida prevista para as 14:00, 15:00 e 16:00.

