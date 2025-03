"Somos atacados todos os dias, mas isto foi feito com muitos recursos", escreveu Musk numa publicação na rede social, acrescentando que "um grupo grande e coordenado e/ou um país está envolvido" no incidente, que está a ser investigado.

As reclamações sobre interrupções aumentaram hoje de manhã nos EUA, com mais de 40.000 utilizadores a relatarem não ter acesso à plataforma, de acordo com o site Downdetector.com.

Esta interrupção sustentada que durou pelo menos uma hora começou ao meio-dia, com as interrupções mais pesadas a ocorrer ao longo da costa dos EUA.

O Downdetector.com indica que 56% dos problemas diziam respeito à aplicação do X, enquanto 33% foram relacionadas com o site.

Em março de 2023, a plataforma então conhecida como Twitter sofreu uma série de falhas por mais de uma hora, quando os links pararam de funcionar, alguns utilizadores não conseguiram fazer login e as imagens não carregaram para outros.

