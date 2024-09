De acordo com a PJ, a mulher terá ateado os fogos na quinta-feira e na sexta-feira, e no domingo e na segunda-feira, em Sebal e Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.

"A suspeita, presumivelmente com uso de chama direta, ateou os incêndios na floresta, em zona com vasta mancha florestal, povoada com mato e pinheiro-bravo, confinante com a zona urbana, colocando em perigo a integridade física e a vida de pessoas, de habitações e da mancha florestal com centenas de hectares", explicou a PJ.

A mesma fonte disse que os incêndios acabaram por não assumir proporções mais gravosas devido à rápida e eficaz intervenção dos populares, dos bombeiros e meios aéreos.

"A detenção contou com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural do Centro e da GNR de Condeixa-a-Nova. A detida irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação", concluiu aquela polícia de investigação.

Fonte da Diretoria do Centro da PJ adiantou à agência Lusa que as motivações da arguida poderão estar relacionadas com um quadro de "desestabilização pessoal e familiar, e, porventura, associadas a um estado depressivo".

A mesma fonte afirmou que "a investigação suspeita que, no passado, possam já ter ocorridos atos" idênticos cometidos pela suspeita.

SR // SSS

Lusa/fim