Na semana passada, a cadeia do magnata Rupert Murdoch cancelou de surpresa e sem maiores explicações o programa do seu rosto mais conhecido, e defensor do ex-presidente Donald Trump (2017-2021) e de teorias da conspiração.

Segundo o The New York Times, a direção da Fox News ficou alarmada após descobrir uma mensagem de Carlson a um dos seus produtores na qual confessava ter ficado satisfeito ao ver um vídeo em que um grupo de apoiantes de Trump espancava um jovem antifascista, durante a invasão do Capitólio em janeiro de 2021.

Na mensagem, o apresentador explicou que ao ver essas imagens quis "bater mais forte nele, matá-lo", mas esse sentimento também gerou contradições já que "o antifa nojento é um ser humano" e atacar alguém dessa forma "não é como os homens brancos lutam."

A demissão ocorreu em 24 de abril, menos de uma semana depois de a Fox concordar em pagar 787,5 milhões de dólares (716,8 milhões de euros) para evitar ser julgado por espalhar informações falsas sobre a suposta fraude nas eleições de 2020 que Trump perdeu para Joe Biden.

VP // RBF

Lusa/fim