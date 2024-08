"A Falcoaria enquadra-se no título que Pinhel ostenta como cidade Falcão. É um investimento de cerca de meio milhão de euros, com o apoio do Turismo do Centro de Portugal que pretendemos seja mais uma atração de visitantes ao concelho e à região", apontou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura.

Com o equipamento localizado junto ao Castelo, a autarquia quer dar a possibilidade aos visitantes de assistirem a espetáculos e de interagirem com o falcão e outras aves.

"As pessoas podem estar durante algum tempo em Pinhel, uma semana ou vários dias, e poder ficar a saber como cuidar do falcão e numa componente também pedagógica saber como é que o falcão se alimenta, se trabalha e se educa", descreveu o autarca.

A partir de domingo, o espaço irá funcionar numa parceria com o falcoeiro Paulo Martinho que estará na Falcoaria e mediante as solicitações do público fará o espetáculo do falcão e de outras aves.

"Esperamos ao longo dos próximos anos divulgar o falcão através da cidade, não só nesse espaço, mas também entre Torres e a sobrevoar a Cidade Falcão, que é Pinhel", disse Rui Ventura.

A abertura da Falcoaria insere-se no projeto "Ver e Sentir o Falcão" delineado pela Câmara Municipal, que inclui a criação de vários miradouros ao longo do curso do rio Côa, ligados por percursos pedestres.

"O objetivo é o de que as pessoas percorram o nosso Vale do Côa, sintam aquilo que é a presença do falcão no Vale do Côa depois de poderem desfrutar e sentir o falcão na sua própria mão através da Falcoaria", apontou o autarca.

O primeiro ponto de observação da paisagem criado foi o Miradouro da Faia, localizado na freguesia de Vale do Côa, inaugurado em abril de 2022.

Está prevista a construção de um miradouro em Vale Madeira, onde tem início o trajeto, outro em Bogalhal Velho e um outro em Cidadelhe, onde termina o percurso que vai desaguar no Vale do Côa.

A Falcoaria é inaugurada no domingo pelas 11:00, numa sessão integrada nas comemorações do 254.º aniversário da elevação de Pinhel à categoria de cidade.

EDYG // SSS

Lusa/Fim