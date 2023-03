Na nota de análise à situação macroeconómica, enviada à Lusa, e em que confirma dados preliminares avançados no início do ano, o Ministério das Finanças nota que o crescimento da economia se deve, em particular, aos últimos três trimestres do ano, que compensaram um recuo significativo entre janeiro e março.

"O PIB não petrolífero em 2022 aumentou 3,9% em termos constantes, impulsionado por um aumento substancial dos investimentos. Além disso, o Governo implementou gastos públicos em infraestrutura e outros projetos", refere-se na nota.

O Governo, explica-se, continuou igualmente a "tomar uma série de medidas para apoiar a economia, incluindo um pacote de estímulo que inclui transferências governamentais para as famílias".

Nos dados parciais, o Ministério das Finanças nota que o consumo público aumentou 8%, "impulsionado pelo aumento do emprego e da despesa de bens e serviços", com o investimento público "a aumentar significativamente 44,2% com base nas despesas com infraestruturas e outros projetos".

Uma mudança, recorda, que contrasta com o recuo de -18,9% no investimento público em 2021.

No ano passado, e ainda segundo a nota, "as despesas dos parceiros de desenvolvimento aumentaram 13,3%, devido ao aumento do consumo e do investimento, especialmente em projetos associados ao Governo".

"Os investimentos privados subiram 21,1% porque são induzidos pela execução da infraestrutura de gastos públicos do Governo e outros projetos (efeito 'crowding')", nota o Governo.

"O consumo privado aumentou 1,9%, implicando um aumento moderado do consumo em termos 'per capita', dado o apoio substancial das administrações públicas às famílias, como as transferências de numerário e em espécie e o aumento das remessas do estrangeiro, como apoio ao rendimento privado", enfatiza.

As exportações de bens e serviços diminuíram 1%, "dada a redução da produção de café, implicando uma diminuição do volume de exportações de café", e as importações cresceram 19,7%, "impulsionadas por um forte aumento dos bens importados, tanto de consumo como de bens de capital".

