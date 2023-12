O setor dos serviços, considerado o pulmão económico do país, caiu 0,2% em outubro, depois de um crescimento de 0,2% em setembro, segundo a fonte.

O setor industrial caiu 0,8% em outubro, depois de se ter mantido no mês anterior, enquanto a construção caiu 0,5%, após um aumento de 0,4% em setembro.

Quanto aos dados revistos do PIB para o terceiro trimestre do ano (de julho a setembro), o PIB não registou qualquer crescimento, menos duas décimas de ponto percentual do que no trimestre anterior.

"Em outubro, registaram-se contrações nos três principais setores da economia. Os serviços foram o principal motor da queda, com declínios no setor informático, nas empresas do setor jurídico e na produção cinematográfica, que caíram após um par de meses fortes", disse o diretor de estatísticas económicas do ONS, Darren Morgan.

Na próxima semana, o ONS divulgará a inflação homóloga de novembro no Reino Unido, depois desta ter abrandado para 4,6% em outubro, abaixo do esperado, em comparação com 6,7% em setembro.

