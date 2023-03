O PIB de Macau atingiu, no ano passado, 177,3 mil milhões de patacas (20,6 mil milhões de euros) contra 239,4 mil milhões de patacas (26,9 mil milhões de euros) registados em 2021, adiantou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No quarto trimestre do ano passado, o PIB "registou uma contração homóloga de 23,4% em termos reais. A procura externa continuou fraca" e o número de visitantes entrados em Macau desceu 31,5%, comparativamente com o quarto trimestre de 2021, acrescentou a DSEC.

A taxa de crescimento real do PIB foi de 19,3% em 2021, e de menos 54,2% em 2020.

Macau, que à semelhança da China seguia a política 'zero covid', anunciou, em dezembro, o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos das rigorosas restrições.

Com o alívio das medidas, a cidade registou, em janeiro, mais de um milhão de visitantes, numa subida de 101,3% em termos anuais, enquanto a taxa de ocupação hoteleira foi de 71,2%, o valor mais elevado desde o início da pandemia.

A indústria do jogo, que representava 53,5% do produto interno bruto (PIB) de Macau em 2019, dava trabalho, no final do ano passado, a quase 68 mil pessoas, ou seja, cerca de 18,8% da população empregada.

As concessionárias do jogo em Macau têm acumulado desde 2020 prejuízos sem precedentes, levando o Governo a recorrer à reserva extraordinária para responder à crise, já que cerca de 80% das receitas governamentais provinham dos impostos sobre o jogo.

