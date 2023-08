O resultado deveu-se "à continua recuperação económica" do território, "impulsionada pelo desempenho" do turismo e do jogo, indicou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), em comunicado.

As exportações de serviços aumentaram 211,9% em termos anuais, com as exportações de serviços do jogo a subir 463,6% e as exportações de outros serviços turísticos a crescer 157,5%, adiantou.

Face ao segundo trimestre de 2022, as importações de serviços cresceram 49,8% e as importações de bens 0,1%, enquanto que decresceram 32,8% as exportações de bens, de acordo com a DSEC.

A procura interna subiu 18,4%, impulsionada principalmente pelo aumento anual de 47,8% da formação bruta de capital fixo, destacou.

No primeiro semestre de 2023, o PIB tinha registado uma subida anual de 71,5%, em termos reais e a recuperação de Macau equivaleu a 71% do volume económico do mesmo período de 2019, acrescentou.

No segundo trimestre deste ano, a despesa de consumo privado aumentou 15,1%, em termos anuais, "estimulado pelas melhorias na atmosfera económica e no ambiente de emprego", referiu.

A despesa de consumo final do governo cresceu 3,0% em termos anuais, enquanto o investimento em obras públicas subiu 47,4% em termos anuais, devido à construção de habitação pública e da quarta ponte Macau-Taipa, levando a uma subida de 70,7% do investimento em equipamento.

No setor privado, o investimento em construção cresceu 86,6%, em termos anuais, dado o aumento significativo do investimento das concessionárias de jogo. Já o investimento em equipamento desceu 12,9%.

Quanto ao comércio externo de mercadorias, observou-se um acréscimo homólogo de 22,3% nas importações líquidas de bens, devido ao aumento da procura, indicou.

Entre maio e julho, entraram em Macau 6,7 milhões de visitantes (+3,2 vezes, em termos anuais), representando 67,5% do número de visitantes registado no trimestre homólogo de 2019.

EJ // JMC

Lusa/Fim