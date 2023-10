Dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico comunitário, o Eurostat, revelam que, no terceiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2022, tanto o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro como o do conjunto da União Europeia (UE) cresceram 0,1%, subidas que surgem após crescimentos anuais de, respetivamente, 0,5% e 0,4% no trimestre anterior.

Já na variação em cadeia, o PIB corrigido de sazonalidade diminuiu 0,1% na zona euro e aumentou 0,1% na UE neste terceiro trimestre, em comparação com o trimestre anterior.

Antes, no segundo trimestre de 2023, o PIB tinha crescido 0,2% na área da moeda única e tinha permanecido estável na UE, segundo o Eurostat.

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis relativos ao terceiro trimestre de 2023, Portugal registou a maior subida homóloga (+1,9%), em comparação com o mesmo período de 2022, seguido por Espanha (+1,8%) e Bélgica (+1,5%).

Por seu lado, as maiores descidas anuais foram registadas na Irlanda (-4,7%), na Estónia (-2,5%), na Áustria e na Suécia (-1,2% ambos).

Em termos trimestrais, a Letónia (+0,6%) registou o maior aumento em comparação com o trimestre anterior, seguida pela Bélgica (+0,5%) e por Espanha (+0,3%), enquanto os maiores decréscimos foram registados na Irlanda (-1,8%), na Áustria (-0,6%) e na Chéquia (-0,3%).

Nas previsões macroeconómicas de verão, divulgadas em meados de setembro, a Comissão Europeia divulgou que a atividade económica "muito fraca" dos últimos meses na zona euro e UE, que deverá manter-se, motivou uma revisão em baixa das projeções para crescimento económico em 2024, para 1,3% e 1,4%.

