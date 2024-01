No conjunto do ano de 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) registou uma contração de 0,3%, em comparação com a expansão de 1,8% registada em 2022, um valor que confirma a primeira estimativa. Já ajustado aos preços e ao calendário, a queda do PIB foi de 0,1% em 2023.

Em termos trimestrais, em dados ajustados das variações sazonais, de preços e de calendário, o investimento em edifícios e equipamentos no último trimestre foi significativamente inferior ao registado entre julho e setembro.

Em comparação com o ano anterior, o PIB no quarto trimestre de 2023 foi 0,4% inferior em termos ajustados pelos preços.

Ajustado aos preços e ao calendário, a queda foi menor (-0,2%) porque houve um dia útil a menos do que no mesmo período de 2022.

Os dados do Destatis relativos ao quarto trimestre são divulgados no mesmo dia em que o instituto económico Ifo afirmou esperar que a economia alemã registe uma contração de 0,2% no primeiro trimestre do ano, o que deixaria a economia alemã em recessão técnica.

No entanto, o instituto considera que o consumo privado está a dar os primeiros sinais positivos.

MC // JNM

Lusa/Fim