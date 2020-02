PEV vai abster-se na votação final global do documento O Partido Ecologista "Os Verdes" anunciou hoje que irá abster-se na votação final global do Orçamento do Estado para 2020 para dar uma "oportunidade ao governo de não falhar". economia Lusa economia/pev-vai-abster-se-na-votacao-final-global-do-_5e3c106eab112512a5ad53f0





No encerramento do debate do OE para 2020, a deputada Mariana Silva declarou a abstenção do grupo parlamentar, considerando que o documento cumpre apenas "em parte" os objetivos desejados pelo partido e reclamou "outro rumo".

A decisão do partido visa sinalizar o que "de positivo" foi incluído no OE2020, nomeadamente as propostas do PEV, e procura "dar uma oportunidade ao governo de não falhar, desta vez, na concretização do que agora foi aprovado", disse a deputada.

O PEV considerou ainda que a proposta orçamental representa uma "travagem no caminho percorrido nos últimos" orçamentos e que a "continuidade" utilizada pelo executivo para descrever o documento, refere-se a uma "linha de obsessão" e de cumprimento das imposições da União Europeia.

Os Verdes deixaram acusações ao governo mas também ao PSD, frisando que "quando foi hora de aprovar as propostas, do PEV, de realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica para a pesquisa e prospeção de minerais, para espaços aeroportuários e para o Plano Nacional de Regadio" os dois partidos "votaram contra".

A deputada criticou ainda o "milagre" da exploração do lítio, das culturas intensivas e a construção do novo aeroporto que disse ser "para meia dúzia de anos".

"Para que serve um Orçamento do Estado?", questionou várias vezes a deputada, que considerou que este Orçamento está "longe de responder aos problemas mais graves com que o país se confronta e às espectativas legítimas dos portugueses".

