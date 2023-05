O resultado da empresa britânica é explicado pelo aumento dos preços da energia a nível mundial.

Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, a empresa disse que o lucro antes de impostos entre janeiro e março foi de 14,4 mil milhões de dólares (12,9 mil milhões de euros), mais 33,2% em comparação com o mesmo trimestre de 2022.

As receitas totais da empresa atingiram 89 mil milhões de dólares (80,2 mil milhões de euros), mais 7% do que entre janeiro e março do ano passado, acrescentou a petrolífera.

As despesas da empresa aumentaram 3,1% no trimestre, para 74,7 mil milhões de dólares (67,3 mil milhões de euros).

No final do primeiro trimestre de 2023, a dívida da Shell situava-se em 44,2 mil milhões de dólares (39,9 mil milhões de euros), uma queda de 1,3% em relação ao mesmo período de 2022.

A empresa anunciou um programa de recompra de ações no valor de quatro mil milhões de dólares (3,6 mil milhões de euros), que espera estar concluído no final do segundo trimestre de 2023.

JMC // SB

Lusa/Fim