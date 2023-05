"Estes resultados são consequência da robustez da nossa empresa, do rigor com que temos gerido as nossas operações e da capacidade de entrega da nossa equipa, que uma vez mais se mostrou à altura dos desafios num contexto adverso, contribuindo assim para que a Enacol se continue a afirmar como um 'player' de referência e com visão de futuro no contexto nacional e internacional", lê-se na mensagem do presidente do conselho de administração, Jorge Borges Carvalho, que consta do documento.

De acordo com o relatório e contas de 2022, o volume de negócios da Enacol cresceu 119% face a 2021, para mais de 27.566 milhões de escudos (251 milhões de euros) e o resultado líquido do exercício aumentou 121%, para 1.045 milhões de escudos (9,5 milhões de euros), o que segundo a administração representou o "melhor ano de sempre" da empresa, que conta com 211 trabalhadores.

"A grande performance das margens praticadas nas vendas ao mercado externo contribuíram para os resultados conseguidos", justifica a administração, no relatório.

Ainda assim, a empresa admite que a suspensão temporária do mecanismo de fixação de preços, em abril, por decisão do Governo cabo-verdiano face à escalada do preço dos combustíveis no mercado internacional devido à guerra na Ucrânia, "impôs limitações à faturação da Enacol, pressionando e desafiando" a "já complexa" gestão de tesouraria.

A Enacol registou lucros de 472,3 milhões de escudos (4,2 milhões de euros) em 2021 e de 855,4 milhões de escudos (7,7 milhões de euros) em 2019, antes dos efeitos económicos da crise provocada pela pandemia com reflexos, sobretudo, em 2020, quando somou prejuízos de mais de 242,6 milhões de escudos (2,2 milhões de euros).

A Enacol é liderada pela Galp, com uma posição de 48,29%, contando na estrutura acionista também com a sucursal cabo-verdiana da Sonangol (38,99%) - ambas as petrolíferas na estrutura acionista desde 1996 -, enquanto os restantes pequenos acionistas totalizam 12,72% do capital social, nomeadamente após a venda, em 2019, da participação de 2,1% detida pelo Estado cabo-verdiano.

Globalmente, a petrolífera conta com 964 acionistas (incluindo os pequenos acionistas através da Bolsa de Valores de Cabo Verde).

A administração da Enacol aprovou a distribuição aos acionistas de 100% dos resultados em dividendos referentes ao ano de 2022.

PVJ // PJA

Lusa/Fim