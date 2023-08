O prejuízo registado até junho do ano passado deveu-se à saída da BP do capital da petrolífera russa Rosneft.

Em comunicado enviado à Bolsa de Londres, a petrolífera britânica refere ainda que teve um lucro de 1.792 milhões de dólares entre abril e junho deste ano, menos 78,1% do que no trimestre anterior -- janeiro a março --, devido à queda dos preços do petróleo.

Indica ainda que o seu lucro antes de impostos atingiu os 15.341 milhões de dólares no primeiro semestre deste ano, contra um prejuízo bruto de 3.477 milhões de dólares no mesmo período do ano passado.

As receitas, por sua vez, atingiram os 106.430 milhões de dólares até junho deste ano, menos 11,8% em relação ao primeiro semestre do ano anterior.

JS // CSJ

Lusa/Fim