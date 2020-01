Petrolífera angolana Sonangol integrada no grupo empreiteiro do Bloco 15 com participação de 10% A Sonangol, petrolífera estatal angolana, passa a integrar, com uma participação de 10%, o grupo empreiteiro do Bloco 15, após assinatura de um contrato entre a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG) e a ExxonMobil. economia Lusa economia/petrolifera-angolana-sonangol-integrada-no_5e30237ad617441277a784f3





O acordo assinado, na segunda-feira, entre a ANPG, na qualidade de entidade concessionária, reguladora e fiscalizadora do setor no segmento 'upstream' (exploração e produção petrolífera), e a ExxonMobil, operadora do Bloco 15 em Angola, estabelece a alteração do atual contrato de partilha de produção do referido bloco.

A ANPG informa, numa nota de imprensa distribuída hoje, que como parte do acordo, a licença de produção do Bloco 15 será estendida até 2032, passando a Sonangol a ser parte integrante do grupo empreiteiro, com 10%, em coparticipação com a ExxonMobil (36%), a BP Exploration (24%), a ENI Angola Exploration (18%) e a Equinor Angola (12%).