De acordo com uma nota da Etu Energias S.A., a que agência Lusa teve hoje acesso, desde 18 de setembro foi autorizada a mudança da qualidade de operador do CON 6, função anteriormente atribuída à Mineral One S.A., ao abrigo do Decreto Executivo n.º 211/23.

A Etu Energias S.A. possui 43,75% de interesse participativo no referido bloco, que integra também as empresas Mineral One S.A (43,75%) e a Prodoil S.A.R.L (12,50%).

Segundo se lê no documento, as operações serão desempenhadas no quadro de um Contrato de Partilha de Produção (CPP), celebrado entre a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), concessionária nacional, e o grupo empreiteiro.

"Esta mudança vai permitir a Etu Energias aumentar as sinergias com outros blocos na bacia do Baixo Congo em que já opera, o que irá trazer celeridade na execução do programa de trabalhos e reduções nos custos", disse o presidente do conselho de administração da Etu Energias S.A., Edson dos Santos, citado na nota.

Edson dos Santos frisou que o objetivo é que as atividades se iniciem ainda este ano, beneficiando do conhecimento geológico, técnico e operacional acumulado ao longo de mais de 14 anos de experiência nesta região.

"De igual modo, esperamos criar mais oportunidade de negócios para as empresas locais, em termos de prestação de serviços, em linha com a estratégia de desenvolvimento da Etu Energias", acrescentou Edson dos Santos.

Na nota avança-se que o programa de exploração para o Bloco CON 6 prevê alcançar o "Primeiro Óleo" (First Oil) em menos de três anos.

A Etu Energias S.A. é uma empresa integrada de energia de capital exclusivamente privado, subscrito integralmente por angolanos, com objeto social que inclui pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de petróleo bruto, distribuição de derivados, serviços de consultoria e energias renováveis.

A petrolífera privada angolana é operadora do Bloco 2/05, Associações FS-FST, CON 1 e CON 6, detendo igualmente participação nos blocos 3/05, 3/05 A, 4/05, 17/06 e 14/14K.

NME // MLL

Lusa/Fim